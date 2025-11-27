Суддя штату Джорджія закрив справу про втручання Трампа у вибори

Рішення було прийнято на прохання прокурора Піта Скандалакіса, який стверджував, що продовження справи буде “непродуктивним”.

Суддя в американському штаті Джорджія закрив вчора тривалу справу, в якій президента США Дональда Трампа та кількох його соратників звинувачували у спробі скасувати його поразку на виборах 2020 року в цьому штаті.

Про це повідомляє DW.

Скандалакіс, який на початку цього місяця замінив дискваліфіковану окружну прокурорку округу Фултон Фані Вілліс, зазначив: “Я визнаю, що, враховуючи глибокі політичні розбіжності в нашій країні, це рішення не буде загальнопопулярним”. Він ствердив, що питання, про які йде мова, мають принципово федеральний, а не державний характер.

Скандалакіс посилався на рішення спеціального прокурора Джека Сміта наприкінці 2024 року зняти федеральні звинувачення проти Трампа після його повернення на посаду.

Суддя Скотт Макафі задовольнив клопотання про закриття провадження. Це рішення фактично завершує одне з чотирьох кримінальних справ, пов'язаних з Трампом. Лише одна з них – нью-йоркське провадження щодо приховування виплати порноакторці під час виборчої кампанії 2016 року – дійшла до суду і завершилася обвинувальним вироком, який Трамп зараз намагається оскаржити.

Які були обвинувачення у справі проти Трампа в Джорджії

Трампу та 18 фігурантам пред'явили обвинувачення у Джорджії у 2023 році, зокрема, за статтями про рекет. Їх звинуватили у спробі тиснути на посадовців з вимогою забезпечити голоси, переслідуванні працівників виборчих комісій та формуванні списків фальшивих виборців. Пізніше четверо обвинувачених визнали себе винними у менш тяжких правопорушеннях.