FT: італійська обронна компанія "Leonardo" представить систему повітряного щита

Це буде система на базі ШІ, яка з’єднуватиме обладнання й платформи для захисту держав від повітряних загроз.

Італійська компанія "Leonardo" готується презентувати нову технологію протиповітряної оборони, яка має сприяти створенню куполоподібних ракетних щитів на кшталт ізраїльського "Iron Dome".

Як пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, генеральний директор компанії Роберто Чинголані представить розширені плани системи "Michelangelo Dome", що базується на штучному інтелекті та здатна поєднувати різне обладнання й платформи для захисту держав від повітряних загроз.

Співрозмовники видання зазначили, що система створена на основі програмного забезпечення, яке не прив’язане до жодної конкретної військової платформи. Таким чином будь-яка країна зможе інтегрувати її з власними машинами, інфраструктурою та системами.

"Вона базується на стандартах НАТО, де ми не маємо однакових платформ. Це дозволить забезпечити швидшу та узгодженішу інтеграцію без конкуренції між літаками, танками чи ракетами", – сказав один зі співрозмовників.

Розробка італійського оборонного гіганта, про яку вперше згадували у липні, відбувається на тлі зусиль європейських держав щодо зміцнення повітряної та ракетної оборони після російської агресії.

Проєкт Leonardo спирається на стратегію останніх трьох років: створення космічного підрозділу, розвиток дронів, ШІ та кіберможливостей. Чинголані називає створення купола "найбільшою інтеграційною програмою в історії оборонної індустрії", яка забезпечує швидку реакцію на потенційні атаки.

За словами людей, знайомих із проєктом, "багатодоменна, взаємопов’язана система на базі ШІ" вже перебуває на просунутому етапі, і компанія проводить випробування з нейтралізації повітряних атак. Очікується, що система стане повністю оперативною до кінця десятиліття.

"Мета полягає в тому, щоб усі платформи могли взаємодіяти та бути взаємозамінними", – сказав один зі співрозмовників.сама компанія "Leonardo" поки відмовилася коментувати.

Три роки тому Німеччина представила Ініціативу "Європейський повітряний щит" (Sky Shield), яка передбачає спільне закупівлю обладнання країнами-учасницями для кращої сумісності та стандартизації платформ. Проєкт тоді викликав невдоволення Франції та критику за надмірну залежність від зброї, виробленої поза Європою.

До "Sky Shield" уже приєдналися понад 20 країн, включно з Великою Британією, Балтійськими державами, Швецією та Фінляндією.

Хоча країни самі ухвалюють рішення щодо закупівель, Німеччина планує придбати ракети Iris-T (середня дальність), Patriot (довга дальність) та Arrow 3 (дуже велика дальність).