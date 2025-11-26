Молдова вручила послу РФ ноту протесту через проліт шести російських дронів над країною

Один із дронів впав на житловий будинок на півночі Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови у середу вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через порушення повітряного простору країни шістьма безпілотниками.

Про це пише Newsmaker.

"Міністерство закордонних справ сьогодні викликало посла Російської Федерації у Кишиневі та вручило йому ноту протесту у зв'язку з незаконним прольотом шести дронів над повітряним простором Республіки Молдова 25 листопада 2025 року. Ці дії є абсолютно неприпустимими, становлять серйозне порушення суверенітету та пряму загрозу національній і регіональній безпеці", – йдеться у заяві МЗС.

МЗС Молдови закликало Росію утримуватися від дій, що загрожують безпеці країни, і дотримуватися міжнародних норм. У МЗС вимагають від посольства РФ вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

Також під час візиту Озерова до будівлі МЗС Молдови привезли дрон, який впав на дах будинку на півночі Молдови.

Фото: Newsmaker

Під час повітряної атаки РФ по Україні 25 листопада деяка кількість російських дронів перетнула повітряний простір Молдови, а потім – Румунії. Міністерство оборони Молдови підтвердило залітання 6 дронів.