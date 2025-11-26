«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСвіт

Молдова вручила послу РФ ноту протесту через проліт шести російських дронів над країною

 Один із дронів впав на житловий будинок на півночі Молдови.

Молдова вручила послу РФ ноту протесту через проліт шести російських дронів над країною
російський посол РФ під будівлею МЗС Молдови
Фото: Newsmaker

Міністерство закордонних справ Молдови у середу вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через порушення повітряного простору країни шістьма безпілотниками.

Про це пише Newsmaker.

"Міністерство закордонних справ сьогодні викликало посла Російської Федерації у Кишиневі та вручило йому ноту протесту у зв'язку з незаконним прольотом шести дронів над повітряним простором Республіки Молдова 25 листопада 2025 року. Ці дії є абсолютно неприпустимими, становлять серйозне порушення суверенітету та пряму загрозу національній і регіональній безпеці", – йдеться у заяві МЗС.

МЗС Молдови закликало Росію утримуватися від дій, що загрожують безпеці країни, і дотримуватися міжнародних норм. У МЗС вимагають від посольства РФ вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

Також під час візиту Озерова до будівлі МЗС Молдови привезли дрон, який впав на дах будинку на півночі Молдови.

Фото: Newsmaker

  • Це не перший випадок залітання російських БпЛА на територію країн-сусідок України. В вересні Росія направила до Польщі близько 20 безпілотників без бойових частин.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies