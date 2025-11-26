«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
У Гонконзі вирує масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, є загиблі (оновлено)

Люди опинилися в пастці в будівлях.

Фото: BBC

У Гонконзі вирує масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, повідомляє BBC.

Оновлено. За даними South China Morning Post, вже відомо про щонайменше 13 загиблих, серед яких пожежник. Ще 15 людей отримали важкі поранення. Поліція отримує численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці у вежі, де почалася пожежа.

На фотографіях видно, як полум'я поширюється по бамбуковому риштуванню зовні будинків.

Пожежі присвоєно п’ятий рівень – найвищий рівень небезпеки в Гонконзі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Житлові масиви Гонконгу зазвичай характеризуються компактним дизайном, невеликі квартири щільно розташовані одна біля одної, а будинки стоять дуже близько. Сім'ї часто живуть у маленьких квартирах. Така щільність означає, що інциденти, як от пожежі, можуть швидко охопити велику кількість мешканців.
