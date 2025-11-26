Люди опинилися в пастці в будівлях.

У Гонконзі вирує масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, повідомляє BBC.

Оновлено. За даними South China Morning Post, вже відомо про щонайменше 13 загиблих, серед яких пожежник. Ще 15 людей отримали важкі поранення. Поліція отримує численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці у вежі, де почалася пожежа.

На фотографіях видно, як полум'я поширюється по бамбуковому риштуванню зовні будинків.

Пожежі присвоєно п’ятий рівень – найвищий рівень небезпеки в Гонконзі.

Фото: EPA/UPG

