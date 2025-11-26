Стубб подякував Ердогану і Рубіо за участь в засіданні "коаліції охочих" і заявив про загальну згоду тиснути на Росію

Президент Фінляндії Александер Стубб за результатами вчорашнього засідання "коаліції охочих" подякував держсекретарю США Марко Рубіо і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за участь.
Стубб у дописі в X написав, що коаліція була скликана задля підтримки України. Усі за столом погодилися, що слід тиснути на Росію і продовжувати підтримку України.
Стубб додав, що на шляху до стійкого миру є прогрес.
The Coalition of the Willing in support of Ukraine convened today.— Alexander Stubb (@alexstubb) November 25, 2025
Everyone around the table agrees that we must keep up the pressure on Russia and continue supporting Ukraine.
Thank you @RTErdogan and @SecRubio for your insights in the meeting.
We are making progress…
Коаліція була скликана в онлайн-режимі на тлі вимог США до України піти на мирну угоду. Європа підкреслює, що мир має бути справедливим і враховувати українські інтереси.
Коаліція складається з понад 20 країн, переважно – з Євросоюзу. Її метою є підтримка України, зокрема дипломатична. Ердоган брав участь як гість. Він запропонував свою країну як місце прямої зустрічі президентів України і Росії, повідомляло агентство Anadolu.