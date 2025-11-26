На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Неподалік від Білого дому поранили двох бійців Національної гвардії

Підозрюваний був затриманий за квартал від Білого дому.

Білий дім

У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, поранили двох бійців Національної гвардії США.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що двох членів Національної гвардії було поранено, і що її відомство співпрацює з місцевою поліцією, щоб зібрати більше деталей.

Поліція у Вашингтоні повідомила, що один підозрюваний був затриманий після стрілянини за квартал від Білого дому, і що район охороняється.

“Президента проінструктували”, – запевнила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Зазначається, що Дональд Трамп перебуває на своєму курорті в Палм-Біч напередодні свята Дня подяки, а віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває в Кентуккі.
