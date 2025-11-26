У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, поранили двох бійців Національної гвардії США.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що двох членів Національної гвардії було поранено, і що її відомство співпрацює з місцевою поліцією, щоб зібрати більше деталей.
Поліція у Вашингтоні повідомила, що один підозрюваний був затриманий після стрілянини за квартал від Білого дому, і що район охороняється.
“Президента проінструктували”, – запевнила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Зазначається, що Дональд Трамп перебуває на своєму курорті в Палм-Біч напередодні свята Дня подяки, а віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває в Кентуккі.