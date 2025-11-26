Підозрюваний був затриманий за квартал від Білого дому.

У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, поранили двох бійців Національної гвардії США.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що двох членів Національної гвардії було поранено, і що її відомство співпрацює з місцевою поліцією, щоб зібрати більше деталей.

Поліція у Вашингтоні повідомила, що один підозрюваний був затриманий після стрілянини за квартал від Білого дому, і що район охороняється.

“Президента проінструктували”, – запевнила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Зазначається, що Дональд Трамп перебуває на своєму курорті в Палм-Біч напередодні свята Дня подяки, а віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває в Кентуккі.