Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 44 людей

Майже 300 осіб досі вважають зниклими, вогонь локалізовано лише у 4 з 8 будівель.

Жертвами масштабної пожежі у житлових багатоповерхівках у Гонконгу стали вже 44 людини. Кількість загиблих може зрости, адже 279 осіб нараз вважаються зниклими.

Як пише BBC, боротьбу з вогнем продовжують 800 пожежників. Локалізувати пожежу вдалося поки лише у 4 із 8 будівель, охоплених полум'ям.

Поліція Гонконгу провела перші затримання, пов'язані з рослідуванням обставин трагедії. Три виконавчі директори компаній-забудовників заарештовані за підозрою у недбальстві, яке призвело до смертей.

Їх звинувачують у погодженні використання легкозаймастих матеріалів при зведенні будинків - зокрема бамбуку. Через це вогонь поширювався дуже швидко.