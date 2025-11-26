«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем'єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Кремль заперечив заяву Трампа про готовність до поступок

Росія не демонструє готовності домовлятися. 

Фото: EPA/UPG

У Кремлі заперечили згоду на поступки в питанні мирної угоди, про що раніше заявляв президент Дональд Трамп. Заступник міністра закордонних справ Сєргєй Рябков сказав, що мови бути не може про "консенсус або капітуляцію наших підходів до ключових аспектів вирішення проблем, що стоять перед нами, зокрема в контексті спецоперації" – тобто війни, пише The Times

Рябков заявив, що Росія не прийме мирного плану, який не відображатиме домовленостей, які, за його словами, були досягнуті між Трампом і Путіним на Алясці. Які саме це домовленості – неясно. 

Учора шеф Рябкова, Сєргєй Лавров, також висловив незадоволення зміною плану, яка відбулася за результатами переговорів США і України в Женеві.

Як відомо, сторони скоротили початковий план з 28 пунктів до 19. Україна повідомила, що деякі її пропозиції врахували. Але деякі залишилися для врегулювання на рівні президентів.

За даними CNN, є три ключові розбіжності: це питання капітуляції на Донбасі, вимога не вступати до НАТО і скоротити армію.

Учора Дональд Трамп заявив, що росіяни пішли на деякі поступки, але не сказав, на які.
