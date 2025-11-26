Кремль заперечив заяву Трампа про готовність до поступок

У Кремлі заперечили згоду на поступки в питанні мирної угоди, про що раніше заявляв президент Дональд Трамп. Заступник міністра закордонних справ Сєргєй Рябков сказав, що мови бути не може про "консенсус або капітуляцію наших підходів до ключових аспектів вирішення проблем, що стоять перед нами, зокрема в контексті спецоперації" – тобто війни, пише The Times.

Рябков заявив, що Росія не прийме мирного плану, який не відображатиме домовленостей, які, за його словами, були досягнуті між Трампом і Путіним на Алясці. Які саме це домовленості – неясно.

Учора шеф Рябкова, Сєргєй Лавров, також висловив незадоволення зміною плану, яка відбулася за результатами переговорів США і України в Женеві.

Як відомо, сторони скоротили початковий план з 28 пунктів до 19. Україна повідомила, що деякі її пропозиції врахували. Але деякі залишилися для врегулювання на рівні президентів.

За даними CNN, є три ключові розбіжності: це питання капітуляції на Донбасі, вимога не вступати до НАТО і скоротити армію.

Учора Дональд Трамп заявив, що росіяни пішли на деякі поступки, але не сказав, на які.