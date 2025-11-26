«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
СNN: між баченням України і США мирної угоди є три великі "прірви"

Це питання долі Донецької і Луганської областей, скорочення армії і відмови від НАТО. 

Андрій Єрмак і Марко Рубіо
Фото: Х/Andriy Yermak

Попри заяви про консенсус між Україною і США у баченні мирної угоди зараз є три великі розбіжності. Про це з посиланням на українське джерело пише CNN

Першим чутливим питанням є те, чи Україна повинна буде фактично віддати Донецьку і Луганську області, включно з неокупованими частинами. Перша американська пропозиція полягала в тому, що Київ має відмовитися від Донбасу, перетворивши його на "демілітаризовану зону", керовану російською адміністрацією.

Джерело журналістів повідомило, що в цьому питанні є прогрес, але немає рішення. Поки що прийнятної для України версії немає. 

Друге питання – суперечлива американська пропозиція скоротити українську армію до 600 000. Співрозмовник повідомив, що на перемовинах обговорювали вищу кількість (вчора Financial Times писала про 800 000), але Київ до того, як погодитися на обмеження, хоче подальших змін. 

Третє – це те, чи треба буде Україні відмовлятися від вступу до НАТО. Ця умова є неприйнятною. Її виконання фактично означатиме те, що Росії дозволять вирішувати долю Альянсу, ніби вона є членом НАТО. 
