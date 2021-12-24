Більшість українців вважають, що переговори з Путіним мають відбуватися за участі США та ЄС

На Росію можна надавити тільки за допомогою західних партнерів.

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з російським лідером Володимиром Путіним у будь-якому форматі, в тому числі без посередників. Проте більшість українців вважають, що їх потрібно вести тільки за участі західних партнерів.

Про це свідчать дані опитування, яке проводилось Київським міжнародним інститутом соціології 13-16 грудня.

26,6% респондентів заявили, що вважають прямі переговори Зеленського і Путіна дієвим способом досягнення миру. Але більшість - 58,1% - вважають, що на Путіна можна натиснути тільки спільними зусиллями, тому в них мають брати участь представники США та Євросоюзу.

При цьому тільки 25,9% респондентів вважають, що Росія погодиться повернути окуповані території Донецької та Луганської областей в результаті таких переговорів. 66,3% думають, що цього не станеться.

У повернення Криму таким способом вірять ще менше людей - всього 10,7%.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. В ньому взяли участь 1203 респонденти. Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії. При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".