Нового керівника САП можуть обрати в п'ятницю

Конкурсна комісія, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проведе засідання в п'ятницю, 24 грудня, о 16:00.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"24 грудня 2021 року о 16 годині відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яке проводитиметься у приміщенні тренінгового центру прокурорів України", - йдеться в оголошенні.

Засідання буде транслюватися в Youtube.

Конкурс де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте на останньому засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів.

Тому члени комісії мають зібратися ще раз, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Нагадаємо, що оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посли країн "Великої сімки" заявили, що розчаровані затримкою з призначенням глави САП.

Ця посада вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.