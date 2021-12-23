Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія використовував чартерний літак для робочої поїздки в Миколаїв, який міг оплатити бізнесмен Юрій Калюжний.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Видання опублікувало відео, на якому Арахамія приземляється у аеропорту "Київ" 23 грудня. Чартер, яким голова провладної фракції скористався, за інформацією "УП", оплатив аграрний Калюжний.

Журналісти звернулися до Арахамії з проханням прокоментувати обставини його польоту до Миколаєва, зокрема, хто оплачував його переліт. На момент публікації нардеп не відповів.

22 грудня за участі Арахамії відбувся форум Миколаївської обласної організації партії "Слуга Народу".

Компанія Калюжного є найбільшою за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України з часткою ринку 35%.

Нагадаємо, що в 2021 році Арахамію кілька разів викривали на тому, що він користувався чартерним літаком, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Так, двічі за період карантину і закритих кордонів Арахамія літав до Відня на приватному літаку бізнесмена.

Вартість кожного вояжу до Відня - 24 тисячі євро. Оплачувала перельоти, за словами Арахамії, його дружина, тому цієї інформації не буде у декларації.