​У Львові в паркан Генконсульства РФ кинули "коктейль Молотова"

Сьогодні вночі у Львові невідомі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника.

Нагадаємо, минулого року Київська міська рада проголосувала за розірвання договорів оренди трьох земельних ділянок на Подолі, які були наприкінці 1990-х років виділені під будівництво нового посольства Росії, консульства і резиденції посла.