У ніч на 18 квітня так само вчинили з російським посольством у Празі.

Фото: Цензор

Консульство Російської Федерації у чеському місті Брно облили кетчупом.

Про це повідомляжє "Європейська правда" з посиланням на DenikN.

В поліції повідомили, що наразі особи людей, які це зробили, невідомі.

У ніч на 18 квітня так само вчинили з російським посольством у Празі. Поліція згодом затримала сімох людей, яких вважають причетними до акції. Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили у коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а "режим Путіна вчинив терористичний акт у Чехії".

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Нагадаємо, дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Александру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Після відсутності позитивної відповіді Чехія оголосила про вислання ще близько 70 співробітників посольства РФ.