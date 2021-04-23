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​Україна вперше бере участь у переговорах Східного флангу НАТО, - Кулеба

На зустріч також запросили Грузію.

​Україна вперше бере участь у переговорах Східного флангу НАТО, - Кулеба
Фото: скрін відео

Україна вперше бере участь у міністерській зустрічі трикутника Польща-Румунія-Туреччина у Бухаресті.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мої шанування з Бухареста. Тут сьогодні Україна вперше бере участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини - Східного флангу НАТО. Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили взяти участь у їхній зустріч гостей - Україну та Грузію. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент", - зазначив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, і складає невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання. 

"Ми зустрінемося вп’ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау та Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями, на тлі безпекових загроз, які створює агресивна поведінка Росії та її зростаюча мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів. Йтиметься і про посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні переспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат Кримської платформи", - розповів Кулеба.

Він також додав, що окремо окремо поспілкується у двосторонньому форматі про політику та торгівлю у відносинах між  країнами.

Нагадаємо, 13 квітня в Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО за участю голови МЗС  Кулеби. Він запропонував членам Альянсу 10 кроків на підтримку України.

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