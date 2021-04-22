У Пакистані внаслідок теракту на парковці елітного готелю загинули п'ятеро людей

За даними ЗМІ, об'єктом нападу міг бути посол Китаю, але його в цей момент не було в готелі.

У пакистанському місті Кветта внаслідок вибуху на парковці елітного готелю Serena загинули п'ятеро людей, поранення отримали ще 12. Таліби заявили, що вибухівка була спрямована проти поліцейських та інших офіційних осіб, пише BBC.

У "Талібані" заявили, що це був напад терориста-смертника з використанням авто, наповненого вибухівкою. Спочатку повідомляли, що цілью нападу був посол Китаю Нонг Ронг, який міг бути присутнім в готелі. Однак терористи дипломата в своїх повідомленнях не згадали.

Вибухівка здетонувала в одній машині, але вогонь від неї перекинувся на інші. За повідомленнями місцевих ЗМІ, всі гості готелю в безпеці. Відомо, що загинули два охоронці.

Голова МВС Пакистану Рашид Ахмад підтвердив, що підірвалася замінована машина, а посол Китаю в цей час був у іншому місці. Готель Serena є найвідомішим у Кветті, зазвичай там зупиняються дипломати та урядові чиновники.

"Глибоко зажурений загибеллю ні в чому не винних людей у результаті боягузницького терористичного нападу в Кветті, що заслуговує засудження", - прокоментував прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

Останніми місяцями "Талібан" угрупування разом з іншими бойовими організаціями активували напади на райони поблизу кордону з Афганістаном.

Нагадаємо, у Пакистані невідомі застрелили суддю антитерористичного суду Афтаба Афріді і трьох членів його родини. За даними влади, напад стався на північному заході країни, у долині Сват, пізно ввечері 4 квітня.