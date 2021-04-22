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Чехія скоротить кількість співробітників посольства Росії в Празі до п'яти

Наразі у посольстві 27 російських дипломатів і 67 технічних службовців.

Чехія скоротить кількість співробітників посольства Росії в Празі до п'яти
Фото: EPA/UPG

Чехія скоротить число співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до числа співробітників свого диппредставництва в Москві.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек.

"Чехія обмежує кількість російських робітників в посольстві в Празі до рівня, рівного кількості чеських робітників в Москві", - написав він.

Зазначимо, що таке рішення МЗС Чехії озгначатиме висилку ще біля 70 росіян. Наразі у російському посольстві в Празі - 27 дипломатів і 67 технічних службовців, в чеському посольстві в Москві - 5 і 19 (за даними МЗС Чехії)

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

У середу, 21 квітня, міністр закордонних справ Чехії Кулханек повідомив послу РФ Олександру Зміївському, що, якщо Росія не поверне всіх 20 депортованих чеських дипломатів, вона скоротить кількість російських дипломатів в посольстві в Празі.

Дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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