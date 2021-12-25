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Сьогодні ворог на Донбасі ще не стріляв

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію

Сьогодні ворог на Донбасі ще не стріляв
Фото: vchasnoua.com/

Від початку суботи, 25 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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