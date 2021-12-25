Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Кличко виступив на захист Порошенка
Кличко виступив на захист Порошенка
Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
ГоловнаСуспільствоВійна

У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина військової техніки

Техніка поламалася, зокрема, через зниження температури.

У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина військової техніки
Фото: ЕРА/UPG

У частини російських окупаційних військ вийшла з ладу військова техніка.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Техніка поламалася через зниження температури та низьку якість пального.

“У зв’язку із зниженням температури та низькою якістю пального значна частина військової техніки у з’єднаних та військових частинах 1 та 2 Армійських Корпусів російських окупаційних військ вийшла з ладу”, – йдеться у повідомленні.

Зараз тривають ремонтні роботи з відновлення бойового стану техніки.

Нагадаємо, від початку суботи, 25 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також