У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина військової техніки

У частини російських окупаційних військ вийшла з ладу військова техніка.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Техніка поламалася через зниження температури та низьку якість пального.

“У зв’язку із зниженням температури та низькою якістю пального значна частина військової техніки у з’єднаних та військових частинах 1 та 2 Армійських Корпусів російських окупаційних військ вийшла з ладу”, – йдеться у повідомленні.

Зараз тривають ремонтні роботи з відновлення бойового стану техніки.

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