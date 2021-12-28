Окупанти 10 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено двох військових

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь із автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм. На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах у важкому стані.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", –зазначили в штабі.

Нагадаємо, впродовж неділі, 26 грудня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Внаслідок обстрілів було поранено українського воїна, він у важкому стані.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу РФ на Україну.