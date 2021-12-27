Окупанти поранили українського воїна біля Нью-Йорка на Донбасі

Станом на ранок понеділка, 27 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти один раз порушили режим тиші.
Про це повідомила пресслужба ООС.
У напрямку Нью-Йорка противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – важкий.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж неділі, 26 грудня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.
У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Ворог поранив українського воїна, він у важкому стані.