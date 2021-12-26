У Київській області рятувальники ліквідовують пожежу в будівлях пилорами та складу.
Про це повідомили у ДСНС.
Пожежа зайнялася 26 грудня о 13:26 у с. Мартусівка Бориспільського району.
Загорілися поруч розташовані будівлі пилорами та складу – на загальній площі 1 тис. м.кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Триває ліквідація пожежі.
До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки, зокрема 15 надзвичайників.
Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася пожежа на складі текстильного виробництва. Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.