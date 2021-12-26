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На Київщині гасять пожежу на пилорамі та складі

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Київській області рятувальники ліквідовують пожежу в будівлях пилорами та складу.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа зайнялася 26 грудня о 13:26 у с. Мартусівка Бориспільського району.

Загорілися поруч розташовані будівлі пилорами та складу – на загальній площі 1 тис. м.кв.

Фото: t.me/dsns_telegram

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Триває ліквідація пожежі. 

Фото: dsns.gov.ua

До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки, зокрема 15 надзвичайників.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася пожежа на складі текстильного виробництва. Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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