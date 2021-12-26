На Полтавщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей

У Полтавській області через отруєння чадним газом загинуло троє людей.
Про це повідомили у довідці ДСНС.
Подія сталася ввечері у суботу, 25 грудня, у смт Скороходове Полтавського району.
“В квартирі на другому поверсі двоповерхового житловому будинку, внаслідок отруєння чадним газом, загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.
Попередня причина смертельного інциденту – несправність газового котла.
Від ДСНС залучалося чотири особи та одна одиниця техніки.
Нагадаємо, у листопаді у селі Мар'янівка на Вінничині внаслідок отруєння чадним газом загинули четверо дітей і двоє дорослих.