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На Полтавщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей

Смертельний інцидент стався ввечері у суботу.

На Полтавщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей
Фото: rda-m-p.gov.ua

У Полтавській області через отруєння чадним газом загинуло троє людей.

Про це повідомили у довідці ДСНС.

Подія сталася ввечері у суботу, 25 грудня, у смт Скороходове Полтавського району.

“В квартирі на другому поверсі двоповерхового житловому будинку, внаслідок отруєння чадним газом, загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні. 

Попередня причина смертельного інциденту – несправність газового котла.

Від ДСНС залучалося чотири особи та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, у листопаді у селі Мар'янівка на Вінничині внаслідок отруєння чадним газом загинули четверо дітей і двоє дорослих.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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