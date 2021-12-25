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У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці

Вбивця раніше був судимий, його затримали.

У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві на вулиці Булгакова (Південна Борщагівка) вночі 25 грудня зарізали чоловіка. За інформацією поліції, він заступився за жінку на вулиці та отримав за це два удари ножем у груди.

"Потерпілий став свідком конфлікту між затриманим та його цивільною дружиною. Чоловік зробив зауваження зловмиснику, аби той припинив бити жінку. Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж та вдарив опонента у груди. За попереднім висновком судмедексперта чоловік отримав два проникаючих поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків", - сказано на сайті поліції Києва.

Підозрюваного у вбивстві затримали протягом години.

Ним виявився раніше судимий 29-річний чоловік, в якого знайшли знаряддя вбивства - кухонний ніж.

Йому інкримінують ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає до 15-років позбавлення волі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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