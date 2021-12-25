Фото: EPA/UPG

Американське космічне агентство NASA у суботу, 25 грудня, успішно запустило в космос телескоп "Джеймс Вебб", який є найбільшим, найпотужнішим та найдорожчим в історії людства.

Трансляція запуску ракети-носія "Аріан-5" з новою космічною обсерваторією велася на Youtube.

Головне дзеркало "Джеймса Вебба" має діаметр 6,5 метра та площу 25 кв. метрів. Для порівняння, площа дзеркала "Хаббла" - тільки 4,5 кв. метра.

Очікується, що телескоп працюватиме протягом 5-10 наступних років в точці Лагранжа L2 на відстані 1,5 млн кілометрів від Землі (в чотири рази далі, ніж Місяць).

Він повинен продовжити дослідження Всесвіту, які почали телескопи "Хаббл" та "Спітцер", ведучи спостереження в інфрачервоному діапазоні. "Хаббл" вивчає його в основному в оптичній та ультрафіолетовій частині спектру.

Одним із головних завдань "Джеймса Вебба" буде дослідження уже відкритих екзопланет. Астрономи сподіваються, що вони зможуть отримати більше даних про маси та діаметри планет, що допоможе обчислити їх щільність та визначити їх тип. За допомогою телескопу вчені також хочуть вивчити атмосфери екзопланет та визначити наявність там води, метану і вуглекислого газу.

Іншою важливою метою телескопу стануть древні галактики. Очікується, що "Джеймс Вебб" допоможе з'ясувати, як виглядали галактики на початку космічної історії. Він буде вести спостереження на інших хвилях, ніж його попередники, та зможе заглянути далі за них.

Фото: nasa.gov

Розробка "Джеймса Вебба", названого на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба (1906-1992), тривала 25 років. За цей час його вартість виросла майже до 10 млрд доларів замість 500 млн доларів, як прогнозували спочатку.