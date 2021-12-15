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Космічний апарат NASA вперше "зачепив" Сонце

Це досягнення порівняли з висадкою на Місяць.

Уперше в історії космонавтики зонд торкнувся Сонця. Це вдалося американському космічному апарату Parker Solar Probe.

У NASA це досягнення порівняли з висадкою на Місяць.

Фото: NASA

"Нова віха знаменує собою важливий крок для Parker Solar Probe і гігантський стрибок у науці з вивчення Сонця. Так само, як посадка на Місяць дала змогу вченим зрозуміти, як він сформувався, дотик до речовини, з якої складається Сонце, допоможе вченим розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку та її вплив на Сонячну систему", – зазначили в агентстві.

Parker Solar Probe було запущено для вивчення Сонця у серпні 2018 року. Апарат мав протягом семи років зближуватися із Сонцем, щоб зрештою підійти до нього на найближчу відстань – 6 млн км. Раніше цього не вдалося зробити.

Тільки в 1976 році апарат Helios 2 наблизився до Сонця на відстань 40 млн км.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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