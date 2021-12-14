"Дія" почала тестувати видачу 1000 грн для повністю вакцинованих українців

"Дія" тестує онлайн-послугу видачі 1000 грн у рамках проекту "єПідтримка", через що можливі перебої у роботі сервісу.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України - можливість отримати 1000 грн у рамках проекту "єПідтримка". Потенційно 8 млн клієнтів отримають послугу за трохи більше, ніж один тиждень", - написав він у Telegram.

Він зауважив, що проєкт стартує з 19 грудня, але вже з сьогоднішнього дня “Дія” входить до бета-режиму, щоб усе налагодити.

"Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде непростим", - зазначив Федоров.

"Нині все працює стабільно. Сертифікати генеруються, послуги надаються. Нагадаю, що в аеропортах та центрах масової вакцинації працюю наші команди підтримки, понад 1000 команд в країні", - додав віцепрем’єр.

Він наголосив, що після стабілізації однієї масштабної послуги з генерацією сертифікатів “Дія” перейде до іншої, ще більш масової. "Безперервно. Але ми всі дотискаємо до результату", резюмував Федоров.

Нагадаємо, 8 грудня закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям зможуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.