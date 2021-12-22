SpaceX перенесла запуск українського супутника на 13 січня

"Січ" відправлять у космос через три тижні.

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск українського супутника "Січ-2-30" з 10 січня на 13 січня.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"20 грудня, ДП «КБ «Південне» та нідерландська компанія ISILaunch підписали протокол завершення інтеграції космічного апарату «Січ-2-30» з ракетою-носієм Falcon 9 компанії Space X. Це означає, що супутник повністю готовий до запуску. Водночас компанія Space X повідомила, про перенос запуску місії Transporter 3 з українським супутником «Січ-2-30» з 10 на 13 січня 2022 року", - написав Тафтай у фейсбуці.

Нагадаємо, що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

На початку лютого президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України.