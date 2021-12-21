Ціна на газ в Європі за добу збільшилася майже на 30%

Газ у Європі за добу подорожчав майже на 30%. Спотова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м. Ціна зростає на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Як свідчать дані лондонської біржі ICE, на 16:40 за київським часом ціна газу на еталонному хабі TTF в Нідерландах з поставками в січні становила 178.250 євро за 1 МВт·год, тобто $2114 за 1000 куб. м. Таким чином, приріст ціни з початку торгів становив 24,2%.

На піку ціна сягала 187,47 євро за 1 МВт·год, тобто $2224 за 1000 куб. м, або +27% до ціни за добу.

Раніше сьогодні спотова ціна на газ у Європі подолала позначку $1900/тис. куб. м. У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1311 за тисячу кубометрів. З початку року середнє контракту досягло $537.