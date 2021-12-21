Ціна на газ у Європі перевищила $1900/тис. куб. м і досягла нового рекорду

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 163,19 євро за МВт/год, тобто $1906 за тисячу кубометрів.

Спотова ціна на газ у Європі подолала позначку $1900/тис. куб. м на інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у вівторок досягла 163,19 євро за МВт/год, тобто $1906 за тисячу кубометрів. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів (колишній був зафіксований на початку жовтня цього року).

У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1311 за тисячу кубометрів. З початку року середнє контракту досягло $537.

Російський "Газпром" не замовляв на газову добу вівторка транзит "Ямалом-Європою". Трубопровід зупинився і перейшов у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

Оновлений прогноз погоди обіцяє на цьому та наступному тижні у Європі кілька днів сильних холодів. У середньому груднева температура повітря у регіоні у грудні 2021 року складається на рівні більш ніж 2 градуси нижче, ніж роком раніше. Проте поточні значення відповідають середнім за останні десять років.

У Європі сильно знизилося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії становив лише 9,4%, тоді як за попередній тиждень (з 13 по 19 грудня) середній показник становив 13,7% за максимуму в неділю - 20%, свідчать дані асоціації WindEurope.

Нинішній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 59,57% від їх максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Нагадаємо, 14 грудня ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула 128,68 євро за МВт-год, тобто 1504 долари за тисячу кубометрів.