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США підтвердили право України на вступ до НАТО

"Ми підтримуємо прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги". 

США підтвердили право України на вступ до НАТО
Фото: EPA/UPG

США вважають, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Укрінформ".

"Бачення президента й адміністрації (США – ред.) полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки. Ми підтримуємо прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги. Стосовно відносин НАТО з Україною, це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу", - сказала Псакі.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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