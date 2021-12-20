У ВООЗ сподіваються на закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році

"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, тоді ми зможемо покласти край пандемії"/

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році. Допомогти у цьому мають розробка вакцин другого та третього покоління, а також подальший розвиток інновацій у лікуванні хвороби.

Про це сказав на брифінгу головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомляє Reuters.

"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, тоді ми зможемо покласти край пандемії", - сказав експерт.

Нагадаємо, що станом на 18 грудня штам коронавірусу омікрон зареєстровано у 89 країнах, а кількість випадків захворювання подвоюється за півтора-три дні на територіях з контактним зараженням.