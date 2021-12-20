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"Тоттенгему" через коронавірус довелося тренуватися з манекенами перед матчем з "Ліверпулем"

Ноу-хау від Антоніо Конте.

"Тоттенгему" через коронавірус довелося тренуватися з манекенами перед матчем з "Ліверпулем"
Антоніо Конте
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Тоттенгема" Антоніо Конте розповів, що його команда була змушена тренуватися з манекенами через нестачу гравців, спричинену епідемією коронавірусу в стані "шпор", повідомляє fapl.ru.

Матчі 16-го та 17-го турів "Тоттенгема" у Прем'єр-лізі проти "Брайтона" та "Лестера" відповідно перенесли через спалах коронавірусу. "Шпорам" навіть довелося на якийсь час закрити свою базу.

Коли лондонці відновили тренувальний процес, Конте з'ясував, що він ледве набирає гравців на стартовий склад.

"Протягом трьох днів ми не тренувалися, а потім ми змогли зібрати лише 10-12 гравців.

Було непросто в такій ситуації готувати гравців. Особливо коли в тебе їх лише 12. Якщо ти хочеш відпрацювати схему, тобі потрібні 20 гравців. Ми намагалися тренуватися з манекенами, але потім я припинив це. Це не одне й те саме", - зазначив Конте.

Додамо, що тренування з манекенами все ж таки позитивно вплинули на лондонців, адже напередодні вони зуміли звести матч унічию з одним з лідерів АПЛ "Ліверпулем" – 2:2.

Григорій МухінГригорій Мухін
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