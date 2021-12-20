Загальний залік Кубка світу з біатлону-2021/22: Україна пасе задніх

Напередодні масстартом у чоловіків і жінок у французькому Ансі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.

Збірна України увійшла в олімпійський сезон не з найкращими показниками. На рахунку наших двох команд поки що жодного призового місця. Найкращий серед чоловіків Дмитро Підручний перебуває наприкінці третього десятка.

На 29 позиції розташувалася також найкраща серед українок Олена Білосюк.

Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед чоловіків

Емільєн Жаклен (Франція) 371 Кантен Фійон Має (Франція) 369 Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія) 347 Себастьян Самуельсон (Швеція) 344 Едуард Латіпов (Росія) 336 Тар'єй Бьо (Норвегія) 320 Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 310 Антон Смольський (Білорусь) 256 Стурла Легрейд (Норвегія) 253 Сімон Дестьє (Франція) 248 Йоганнес Кюн (Німеччина) 217 Олександр Логінов (Росія) 214 Фаб'єн Клод (Франція) 205 Беньямін Вегер (Швейцарія) 205 Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) 193 Антонін Гігонна (Франція) 180 Теро Сеппяля (Фінляндія) 174 Філіп Наврат (Німеччина) 167 Фелікс Ляйтнер (Австрія) 162 Бенедикт Доль (Німеччина) 159

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29. Дмитро Підручний (Україна) 108

37. Антон Дудченко (Україна) 81

53. Артем Прима (Україна) 24

Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок

Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 417 Ельвіра Карін Еберг (Швеція) 387 Динара Алімбекова (Білорусь) 327 Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 321 Анна Сола (Білорусь) 320 Ханна Еберг (Швеція) 318 Анаїс Бескон (Франція) 250 Жустін Бреза (Франція) 235 Крістіна Резцова (Росія) 234 Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 229 Маркета Давидова (Чехія) 227 Деніз Герман (Німеччина) 224 Уляна Нігматулліна (Росія) 204 Доротея Вірер (Італія) 189 Мона Брурссон (Швеція) 184 Ліза Віттоцці (Італія) 182 Лотте Лі (Бельгія) 175 Ванесса Фогт (Німеччина) 166 Франциска Пройсс (Німеччина) 160 Жулья Сімон (Франція) 158

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