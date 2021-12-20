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Загальний залік Кубка світу з біатлону-2021/22: Україна пасе задніх

До старту Олімпіади – півтора місяця.

Загальний залік Кубка світу з біатлону-2021/22: Україна пасе задніх

Напередодні масстартом у чоловіків і жінок у французькому Ансі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.

Збірна України увійшла в олімпійський сезон не з найкращими показниками. На рахунку наших двох команд поки що жодного призового місця. Найкращий серед чоловіків Дмитро Підручний перебуває наприкінці третього десятка.

На 29 позиції розташувалася також найкраща серед українок Олена Білосюк.

Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед чоловіків

  1. Емільєн Жаклен (Франція) 371
  2. Кантен Фійон Має (Франція) 369
  3. Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія) 347
  4. Себастьян Самуельсон (Швеція) 344
  5. Едуард Латіпов (Росія) 336
  6. Тар'єй Бьо (Норвегія) 320
  7. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 310
  8. Антон Смольський (Білорусь) 256
  9. Стурла Легрейд (Норвегія) 253
  10. Сімон Дестьє (Франція) 248
  11. Йоганнес Кюн (Німеччина) 217
  12. Олександр Логінов (Росія) 214
  13. Фаб'єн Клод (Франція) 205
  14. Беньямін Вегер (Швейцарія) 205
  15. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) 193
  16. Антонін Гігонна (Франція) 180
  17. Теро Сеппяля (Фінляндія) 174
  18. Філіп Наврат (Німеччина) 167
  19. Фелікс Ляйтнер (Австрія) 162
  20. Бенедикт Доль (Німеччина) 159

....

  • 29. Дмитро Підручний (Україна) 108
  • 37. Антон Дудченко (Україна) 81
  • 53. Артем Прима (Україна) 24

Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок

  1. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 417
  2. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) 387
  3. Динара Алімбекова (Білорусь) 327
  4. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 321
  5. Анна Сола (Білорусь) 320
  6. Ханна Еберг (Швеція) 318
  7. Анаїс Бескон (Франція) 250
  8. Жустін Бреза (Франція) 235
  9. Крістіна Резцова (Росія) 234
  10. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 229
  11. Маркета Давидова (Чехія) 227
  12. Деніз Герман (Німеччина) 224
  13. Уляна Нігматулліна (Росія) 204
  14. Доротея Вірер (Італія) 189
  15. Мона Брурссон (Швеція) 184
  16. Ліза Віттоцці (Італія) 182
  17. Лотте Лі (Бельгія) 175
  18. Ванесса Фогт (Німеччина) 166
  19. Франциска Пройсс (Німеччина) 160
  20. Жулья Сімон (Франція) 158

....

  • 29. Олена Білосюк (Україна) 103
  • 31. Юлія Джима (Україна) 101
  • 45. Дар'я Блашко (Україна) 43
  • 52. Валя Семеренко (Україна) 24
Григорій МухінГригорій Мухін
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