Загальний залік Кубка світу з біатлону-2021/22: Україна пасе задніх

Напередодні масстартом у чоловіків і жінок у французькому Ансі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.
Збірна України увійшла в олімпійський сезон не з найкращими показниками. На рахунку наших двох команд поки що жодного призового місця. Найкращий серед чоловіків Дмитро Підручний перебуває наприкінці третього десятка.
На 29 позиції розташувалася також найкраща серед українок Олена Білосюк.
Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед чоловіків
- Емільєн Жаклен (Франція) 371
- Кантен Фійон Має (Франція) 369
- Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія) 347
- Себастьян Самуельсон (Швеція) 344
- Едуард Латіпов (Росія) 336
- Тар'єй Бьо (Норвегія) 320
- Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 310
- Антон Смольський (Білорусь) 256
- Стурла Легрейд (Норвегія) 253
- Сімон Дестьє (Франція) 248
- Йоганнес Кюн (Німеччина) 217
- Олександр Логінов (Росія) 214
- Фаб'єн Клод (Франція) 205
- Беньямін Вегер (Швейцарія) 205
- Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) 193
- Антонін Гігонна (Франція) 180
- Теро Сеппяля (Фінляндія) 174
- Філіп Наврат (Німеччина) 167
- Фелікс Ляйтнер (Австрія) 162
- Бенедикт Доль (Німеччина) 159
....
- 29. Дмитро Підручний (Україна) 108
- 37. Антон Дудченко (Україна) 81
- 53. Артем Прима (Україна) 24
Топ-20 загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок
- Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 417
- Ельвіра Карін Еберг (Швеція) 387
- Динара Алімбекова (Білорусь) 327
- Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 321
- Анна Сола (Білорусь) 320
- Ханна Еберг (Швеція) 318
- Анаїс Бескон (Франція) 250
- Жустін Бреза (Франція) 235
- Крістіна Резцова (Росія) 234
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 229
- Маркета Давидова (Чехія) 227
- Деніз Герман (Німеччина) 224
- Уляна Нігматулліна (Росія) 204
- Доротея Вірер (Італія) 189
- Мона Брурссон (Швеція) 184
- Ліза Віттоцці (Італія) 182
- Лотте Лі (Бельгія) 175
- Ванесса Фогт (Німеччина) 166
- Франциска Пройсс (Німеччина) 160
- Жулья Сімон (Франція) 158
....
- 29. Олена Білосюк (Україна) 103
- 31. Юлія Джима (Україна) 101
- 45. Дар'я Блашко (Україна) 43
- 52. Валя Семеренко (Україна) 24