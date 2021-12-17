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Збірні Бразилії й Аргентини стануть учасниками Ліги націй, - член виконкому УЄФА

Південна Америка буде представлена в цьому турнірі з 2024 року загалом 10 командами.

Збірні Бразилії й Аргентини стануть учасниками Ліги націй, - член виконкому УЄФА
Фото: Tomasz Włodarczyk

Десять футбольних збірних з Південної Америки: команди Бразилії, Аргентини, Колумбії, Уругваю, Чилі, Перу, Болівії, Еквадору, Парагваю та Венесуели - з 2024 року братимуть участь у Лізі націй, заявив в інтерв'ю Meczyki член виконкому УЄФА та президент Футбольної федерації Польщі Збігнєв Бонек.

При цьому перші 6 команд увійдуть до дивізіону А, а решта - до дивізіону В.

Усі матчі, швидше за все, проводитимуть у Європі, щоб скоротити трансфери між континентами. При цьому точного формату ексзірка збірної Польщі не назвав.

Учора, 16 грудня, пройшло жеребкування групового турніру Ліги націй. Україна зіграє в одній групі з командами Ірландії, Шотландії та Вірменії у дивізіоні B.

Матчі групового етапу ЛН сезону-2022/23 пройдуть у червні – вересні 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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