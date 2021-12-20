Український жіночий дует став чемпіоном світу U-21 з пляжного волейболу

Фото: en.volleyballworld.com Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли "золото" чемпіонату світу з пляжного волейболу серед спортсменок до 21 року.

Українки виграли всі три матчі на груповому етапі та вийшли у плей-оф з першого місця. В 1/8 фіналу український дует обіграв представниць Італії, в 1/4 фіналу — росіянок, а в півфіналі здолав пару зі Швейцарії.

У фіналі світової першості Хміль і Лазаренко у трьох сетах перемогли іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Софію Гонсалес Расеро — 21:17, 18:21, 17:15.

Зазначимо, що минулого тижня Хміль і Лазаренко виграли "бронзу" ЧС U-19.

Україна вперше в історії виграла "золото" ЧС U-21 серед жінок. У 2011 році в аналогічному чоловічому турнірі були першими Сергій Попов і Валерій Самодай.