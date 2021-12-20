Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
На Київщині завтра стрімко похолодає
На Київщині завтра стрімко похолодає
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
ГоловнаСпорт

Український жіночий дует став чемпіоном світу U-21 з пляжного волейболу

Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко вперше принесли Україні "золото" жіночого молодіжного ЧС.

Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко
Фото: en.volleyballworld.com
Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли "золото" чемпіонату світу з пляжного волейболу серед спортсменок до 21 року.

Українки виграли всі три матчі на груповому етапі та вийшли у плей-оф з першого місця. В 1/8 фіналу український дует обіграв представниць Італії, в 1/4 фіналу — росіянок, а в півфіналі здолав пару зі Швейцарії.

У фіналі світової першості Хміль і Лазаренко у трьох сетах перемогли іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Софію Гонсалес Расеро — 21:17, 18:21, 17:15.

Зазначимо, що минулого тижня Хміль і Лазаренко виграли "бронзу" ЧС U-19.

Україна вперше в історії виграла "золото" ЧС U-21 серед жінок. У 2011 році в аналогічному чоловічому турнірі були першими Сергій Попов і Валерій Самодай.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також