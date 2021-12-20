Власник "Челсі" отримав громадянство Португалії як нащадок сефардських євреїв

Власник лондонського "Челсі", російський мільярдер Роман Абрамович став громадянином Португалії, повідомляє bbc.com.

Він отримав громадянство Португалії шляхом натуралізації як нащадок громади сефардських євреїв.

"Абрамович став громадянином Португалії завдяки португальському Закону про повернення, який дозволяє нащадкам сефардських євреїв (вихідців з Іспанії та Португалії) та євреїв конверсо (тих, що були насильно охрещені) отримати португальське громадянство", - підтвердили в оточенні бізнесмена.

Власник 14,2 млрд доларів статків, Абрамович перебуває на 142 місці у списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Він також тепер найбагатша людина Португалії.

До кінця XV століття в Іспанії жила єврейська громада чисельністю близько 300 тис., проте після Реконкісти 1492 року король Фердинанд II Арагонський і королева Ізабелла Кастильська поставили їх перед вибором - стати християнами (маранами) або покинути країну.

Після цього десятки тисяч євреїв переїхали до Португалії, але 1496 року вони і там почали зазнавати переслідувань і депортацій.

Нагадаємо, у 2018 році Абрамович, у якого почалися труднощі з отриманням візи Великобританії, спочатку відкликав заяву на продовження інвествізи, а потім призупинив реконструкцію стадіону "Челсі" "Стемфорд Бридж".