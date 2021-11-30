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France Football оголосив усіх переможців номінацій найкращих футболістів світу

У Парижі відбулася офіційна церемонія.

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.

Крім головного призу, авторитетне французьке видання вручило низку інших призів.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Найкращий нападник: Роберт Левандовський ("Баварія", збірна Польщі).

Джанлуїджі Доннарумма
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Доннарумма

Найкращий воротар року (приз імені Льва Яшіна): Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії).

Педрі
Фото: EPA/UPG
Педрі

Найкращий молодий гравець: Педрі (Барселона, збірна Іспанії).

Найкращий клуб року: "Челсі" (Англія).

Алекс Путельяс
Фото: EPA/UPG
Алекс Путельяс

Власниця "Золотого м'яча" 2021 року серед жінок: Алекс Путельяс "(Барселона", збірна Іспанії).

Григорій МухінГригорій Мухін
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