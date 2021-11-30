У Парижі відбулася офіційна церемонія.

LB.ua в Google News

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.

Крім головного призу, авторитетне французьке видання вручило низку інших призів.

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

Найкращий нападник: Роберт Левандовський ("Баварія", збірна Польщі).

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Доннарумма

Найкращий воротар року (приз імені Льва Яшіна): Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії).

Фото: EPA/UPG Педрі

Найкращий молодий гравець: Педрі (Барселона, збірна Іспанії).

Найкращий клуб року: "Челсі" (Англія).

Фото: EPA/UPG Алекс Путельяс

Власниця "Золотого м'яча" 2021 року серед жінок: Алекс Путельяс "(Барселона", збірна Іспанії).