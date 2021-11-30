У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.
Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.
Крім головного призу, авторитетне французьке видання вручило низку інших призів.
Найкращий нападник: Роберт Левандовський ("Баварія", збірна Польщі).
Найкращий воротар року (приз імені Льва Яшіна): Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії).
Найкращий молодий гравець: Педрі (Барселона, збірна Іспанії).
The club of the year award goes to @ChelseaFC ! #ballondor pic.twitter.com/U1eyVwgqyB— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
Найкращий клуб року: "Челсі" (Англія).
Власниця "Золотого м'яча" 2021 року серед жінок: Алекс Путельяс "(Барселона", збірна Іспанії).