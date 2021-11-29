Фото: EPA/UPG Неймар

У рамках 15-го туру Ліги 1 беззаперечний лідер "Парі Сен-Жермен" із серйозними труднощами зламав опір "Сент-Етьєну" лише після того, як на 45-й хвилині було вилучено захисника господарів Тімоті Колодзейчака – 3:1.

До того ж на фініші поєдинку лідер атак ПСЖ Неймар зазнав серйозної травми.

Бразилець після підкату захисника Іванна Масона невдало поставив ногу і підвернув лівий гомілкостоп.

🔴🔵 Les terribles images de la blessure de Neymar. #ASSEPSG pic.twitter.com/jpI8KtOJb9 — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2021

Кілька хвилин футболістові надавали допомогу на полі, після чого медики забрали його на ношах.

Terrible blessure pour Neymar, sorti en larmes sur civière face à Saint-Étienne. 🤕 pic.twitter.com/D3I7CnAY4r — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021

За попередніми даними, 29-річний зірковий форвард може пропустити до 6 тижнів, повідомляє видання RMC.

Більше про характер і ступінь серйозності ушкодження стане відомо після повного обстеження.

Епізод травми Неймара.

У поточному сезоні на рахунку Неймара три голи та стільки само асистів у 10 матчах Ліги 1.

Highlights матчу "Сент-Етьєн" - ПСЖ.