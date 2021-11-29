На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
ГоловнаСпорт

Чергова перемога ПСЖ у чемпіонаті Франції була затьмарена страшною травмою Неймара

Бразилець пропустить із півтора місяця.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар

У рамках 15-го туру Ліги 1 беззаперечний лідер "Парі Сен-Жермен" із серйозними труднощами зламав опір "Сент-Етьєну" лише після того, як на 45-й хвилині було вилучено захисника господарів Тімоті Колодзейчака – 3:1.

До того ж на фініші поєдинку лідер атак ПСЖ Неймар зазнав серйозної травми.

Бразилець після підкату захисника Іванна Масона невдало поставив ногу і підвернув лівий гомілкостоп.

Кілька хвилин футболістові надавали допомогу на полі, після чого медики забрали його на ношах.

За попередніми даними, 29-річний зірковий форвард може пропустити до 6 тижнів, повідомляє видання RMC.

Більше про характер і ступінь серйозності ушкодження стане відомо після повного обстеження.

Епізод травми Неймара.

У поточному сезоні на рахунку Неймара три голи та стільки само асистів у 10 матчах Ліги 1.

Highlights матчу "Сент-Етьєн" - ПСЖ.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також