У рамках 15-го туру Ліги 1 беззаперечний лідер "Парі Сен-Жермен" із серйозними труднощами зламав опір "Сент-Етьєну" лише після того, як на 45-й хвилині було вилучено захисника господарів Тімоті Колодзейчака – 3:1.
До того ж на фініші поєдинку лідер атак ПСЖ Неймар зазнав серйозної травми.
Бразилець після підкату захисника Іванна Масона невдало поставив ногу і підвернув лівий гомілкостоп.
🔴🔵 Les terribles images de la blessure de Neymar. #ASSEPSG pic.twitter.com/jpI8KtOJb9— RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2021
Кілька хвилин футболістові надавали допомогу на полі, після чого медики забрали його на ношах.
Terrible blessure pour Neymar, sorti en larmes sur civière face à Saint-Étienne. 🤕 pic.twitter.com/D3I7CnAY4r— Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021
За попередніми даними, 29-річний зірковий форвард може пропустити до 6 тижнів, повідомляє видання RMC.
Більше про характер і ступінь серйозності ушкодження стане відомо після повного обстеження.
У поточному сезоні на рахунку Неймара три голи та стільки само асистів у 10 матчах Ліги 1.