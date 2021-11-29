Керівництво "Ювентуса" підозрюють у великих фінансових махінаціях

Президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі, віцепрезидент Павло Недвед і колишній спортивний директор Фабіо Паратічі перебувають під слідством за звинуваченням у фальсифікації фінансової звітності та відмиванні 50 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Представники фінансової поліції вилучили документи у штаб-квартирі "Юве". При цьому наголошується, що прокуратура розгляне фінансову діяльність клубу з 2018 до 2021 рік.

Особливо наголошується, що під підозрою перебуває обмін Міралема П'янича на півзахисника "Барселони" Артура.