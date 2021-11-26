"Донбас" за 10 років зробив для збірної України більше, ніж усі чиновники ФХУ разом узяті, - Колесников про "війну" з ФХУ

Фото: xsport.ua Борис Колесніков

Почесний президент ХК "Донбас" Борис Колесніков в ексклюзивному коментарі XSPORT.ua відреагував на запис у блозі на сайті "Українська правда" президента Федерації хокею України Георгія Зубка про те, що донецький клуб руйнує хокей України.

"Все, що каже Зубко, – це брехня. Він за цей рік зруйнував те, що професійні клуби зводили останні шість сезонів.

Щодо "Донбасу", то за 10 років наш клуб зробив для збірної України більше, ніж усі чиновники ФХУ та інші клуби разом узяті.

З 2015 до 2018 року також активно допомагав збірній ХК "Кременчук" Сергія Мазура, тоді національну команду очолював Олександр Савицький", - зазначив Колесніков.

"Наведу кілька прикладів. "Донбас" запросив до свого складу гравців із чинними контрактами в НХЛ – Руслана Федотенко та Олексія Понікаровського. Восени 2012 року вони зіграли за збірну України у київському Палаці спорту в олімпійському кваліфікаційному турнірі.

Це сталося вперше з 2002 року – з часів Олімпіади у Солт-Лейк-Сіті. І більше поки що подібного зі збірною України не відбувалося.

ХК "Донбас" домовився про ухвалення українського громадянства з згодом чемпіоном світу та чинним гравцем НХЛ Євгеном Дадоновим, який допоміг би нашій збірній", - додав почесний президент "Донбасу".

"Ви знаєте, я хочу закінчити дискусію із Георгієм Зубком. Федерація хокею України – головний ворог нашого виду спорту. Нехай він іде своїм шляхом. Згадайте слова Салтикова-Щедріна: "На патріотизм почали напирати. Мабуть, прокралися", – недвозначно завершив інтерв'ю почесний президент "Донбасу".