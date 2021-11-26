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Перед матчами плей-оф ЧС-2022 Федерація футболу Італії має намір натуралізувати трьох бразильців

Збірна Італії побоюється, що може "пролетіти" повз Мундіаль.

Перед матчами плей-оф ЧС-2022 Федерація футболу Італії має намір натуралізувати трьох бразильців
Габріеле Гравіна
Фото: ilmessaggero.it

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна заявив про намір натуралізувати трьох гравців для національної команди до березня 2022 року для матчів плей-оф ЧС-2022.

"Федерація зацікавлена у всіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми працюємо за трьома позиціями, все в процесі.

Ми беремо на себе формальності, а далі вже вирішуватимемо тренеру, кого викликати, а кого - ні", - заявив Гравіна в інтерв'ю TMW.

Повідомляється, що йдеться про бразильців - 24-річного захисника "Лаціо" Луїсе Феліпе, 23-річного центрбека "Роми" Рожера Ібаньєса і 29-річного атакуючого хавбека "Кальярі" Жуана Педро.

Зазначимо, що збірна Італія може стати суперником нашої збірної зі стикових матчів ЧС-2022.

Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022 пройде у швейцарському Цюріху сьогодні. Початок - о 18:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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