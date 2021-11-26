Перед матчами плей-оф ЧС-2022 Федерація футболу Італії має намір натуралізувати трьох бразильців

Збірна Італії побоюється, що може "пролетіти" повз Мундіаль.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна заявив про намір натуралізувати трьох гравців для національної команди до березня 2022 року для матчів плей-оф ЧС-2022.

"Федерація зацікавлена у всіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми працюємо за трьома позиціями, все в процесі.

Ми беремо на себе формальності, а далі вже вирішуватимемо тренеру, кого викликати, а кого - ні", - заявив Гравіна в інтерв'ю TMW.

Повідомляється, що йдеться про бразильців - 24-річного захисника "Лаціо" Луїсе Феліпе, 23-річного центрбека "Роми" Рожера Ібаньєса і 29-річного атакуючого хавбека "Кальярі" Жуана Педро.

Зазначимо, що збірна Італія може стати суперником нашої збірної зі стикових матчів ЧС-2022.

Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022 пройде у швейцарському Цюріху сьогодні. Початок - о 18:00.