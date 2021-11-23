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Звільнення Сольск'яєра може сприяти призначенню Зідана головним тренером ПСЖ

"Червоні дияволи" у пошуку нового наставника.

Звільнення Сольск'яєра може сприяти призначенню Зідана головним тренером ПСЖ
Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG

Звільнення Уле-Гуннара Сольск'яєра з посади головного тренера "Манчестера Юнайтед" може зробити ефект броунівського руху серед тренерського цеху.

Керівництво "червоних дияволів" перебуває в активних пошуках приймача 48-річного норвезького фахівця. Серед можливих кандидатів на заміщення вакантної посади в пресі замигали прізвища Еріка тен Хага та Маурісіо Почеттіно – наставників "Аякса" та "Парі Сен-Жермена" відповідно.

І якщо перший до літа навряд чи зніметься з насидженого місця, то другий не проти покинути футбольний Голлівуд уже в зимову паузу. За інформацією Manchester Evening News, Почеттіно має намір провести переговори з манкуніанцями, незважаючи на те, що його контракт із ПСЖ дійсний до 2023-го року.

Арія Каварадоссі з опери Джакомо Пуччіні &quot;Тоска&quot;, виконує Маурісіо Почеттіно
Фото: EPA/UPG
Арія Каварадоссі з опери Джакомо Пуччіні "Тоска", виконує Маурісіо Почеттіно

Питання може стояти лише у розмірі неустойки за розірвання чинного контракту аргентинського фахівця з парижанами.

І ось тут на авансцену виходить Зінедін Зідан – постать популярна та авторитетна не лише серед французів.

І саме "Зізу" в цьому контексті розглядається як найбільш ймовірна кандидатура на перспективну посаду наставника ПСЖ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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