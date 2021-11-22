Фото: твіттер

Заключний матч 14-го туру французької Ліги 1 між "Ліоном" та "Марселем" було перервано вже на 2-й хвилині.

Інцидент на "Парк Олімпік Ліоні" стався під час того, як півзахисник гостей Дімітрі Паєт відправився подавати кутовий удар, але був закинутий сторонніми предметами. Одна з кинутих пляшок потрапила в голову футболістові.

Арбітр зустрічі Рудді Буке повів гравців з поля, а за годину запропонував командам продовжити гру.

"Ліон" був готовий продовжувати (гравці з'явилися на повторній розминці), але суперник відмовився.

На інцидент відреагувала міністр спорту Франції Роксана Марасіняню.

"Те, що сталося у Ліоні, є неприпустимим. Я думаю насамперед про атакованого гравця. Я повністю підтримую Дімітрі Паєта. Нам потрібні санкції та спільна, негайна та радикальна реакція з боку всіх футболістів", – написала Марасіняню у своєму твіттері.

"Думаю, усі мають зрозуміти, що на кону стоїть виживання французького футболу. Ми не можемо дозволити, щоб мовник, який купив права, продовжував трансляцію більше години, ніж минулої ночі, бо не знаємо, чи буде продовжено матч. Це світ, де на кону стоять мільйони євро.

Ми допомогли світові футболу з поверненням уболівальників на стадіони під час кризи охорони здоров'я, ми не можемо дозволити, щоб такі інциденти траплялися", – заявила міністр.