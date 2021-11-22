Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Австрія з понеділка закривається для туристів
Австрія з понеділка закривається для туристів
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
ГоловнаСпорт

Матч чемпіонату Франції "Ліон" – "Марсель" було скасовано вже на 2-й хвилині через кинуту з трибун пляшку

Дісталося Дімітрієві Паєту.

Фото: твіттер

Заключний матч 14-го туру французької Ліги 1 між "Ліоном" та "Марселем" було перервано вже на 2-й хвилині.

Інцидент на "Парк Олімпік Ліоні" стався під час того, як півзахисник гостей Дімітрі Паєт відправився подавати кутовий удар, але був закинутий сторонніми предметами. Одна з кинутих пляшок потрапила в голову футболістові.

Арбітр зустрічі Рудді Буке повів гравців з поля, а за годину запропонував командам продовжити гру.

"Ліон" був готовий продовжувати (гравці з'явилися на повторній розминці), але суперник відмовився.

На інцидент відреагувала міністр спорту Франції Роксана Марасіняню.

"Те, що сталося у Ліоні, є неприпустимим. Я думаю насамперед про атакованого гравця. Я повністю підтримую Дімітрі Паєта. Нам потрібні санкції та спільна, негайна та радикальна реакція з боку всіх футболістів", – написала Марасіняню у своєму твіттері.

"Думаю, усі мають зрозуміти, що на кону стоїть виживання французького футболу. Ми не можемо дозволити, щоб мовник, який купив права, продовжував трансляцію більше години, ніж минулої ночі, бо не знаємо, чи буде продовжено матч. Це світ, де на кону стоять мільйони євро.

Ми допомогли світові футболу з поверненням уболівальників на стадіони під час кризи охорони здоров'я, ми не можемо дозволити, щоб такі інциденти траплялися", – заявила міністр.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також