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ПСЖ зв'язувався із Зіданом на випадок уходу Почеттіно в "Манчестер Юнайтед", - ЗМІ

Парижани зайнялися хеджуванням.

ПСЖ зв'язувався із Зіданом на випадок уходу Почеттіно в "Манчестер Юнайтед", - ЗМІ
Зідану є від чого задуматися
Фото: EPA/UPG

"Парі Сен-Жермен" контактував з колишнім головним тренером "Реала" Зінедіном Зіданом на випадок уходу наставника команди Маурісіо Почеттіно в "Манчестер Юнайтед", повідомляє ESPN.

49-річний французький фахівець є основним кандидатом на заміну Почеттіно.

У паризькому клубі вважають, що досвід роботи з "Галактікос", а також прагматичний підхід і методи роботи Зідана ідеально підійдуть команді, де зібрано розсип суперзіркових гравців.

Зазначається, що незаперечний авторитет "Зізу" може впоратися з амбіціями таких гравців, як Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що у плани Зідана не входило переривання академічної відпустки до літа. Але обставини можуть спонукати чемпіона світу-1998 ці плани підкоригувати.

При цьому уточнюється, що Почеттіно поки не інформував керівництво парижан про переговори з "Манчестером Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
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