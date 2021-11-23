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Джокович – автор найкращого удару Підсумкового турніру АТР

Перша ракетка світу у всій красі.

Джокович – автор найкращого удару Підсумкового турніру АТР
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Минулої неділі в Турині Підсумковим турніром АТР завершився черговий сезон у професійному тенісі.

Перемогу, другу у своїй кар'єрі, здобув німець Олександр Звєрєв, який переграв у фіналі росіянина Данила Медведєва – 6:4, 6:4.

Пресслужба АТР опублікувала топ-10 найкращих розіграшів Підсумкового турніру АТР. Переможцем у цій номінації визнано Новака Джоковича.

У матчі групової стадії проти росіянина Андрія Рубльова в одному з розіграшів перша ракетка світу спочатку продемонстрував майстерність стретчингу і завершив комбінацію бекхендом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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