Минулої неділі в Турині Підсумковим турніром АТР завершився черговий сезон у професійному тенісі.

Перемогу, другу у своїй кар'єрі, здобув німець Олександр Звєрєв, який переграв у фіналі росіянина Данила Медведєва – 6:4, 6:4.

Пресслужба АТР опублікувала топ-10 найкращих розіграшів Підсумкового турніру АТР. Переможцем у цій номінації визнано Новака Джоковича.

У матчі групової стадії проти росіянина Андрія Рубльова в одному з розіграшів перша ракетка світу спочатку продемонстрував майстерність стретчингу і завершив комбінацію бекхендом.