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Шевченко набрав у Серії А перші очки на чолі "Дженоа"

Генуезці вирвали очко в Удіне.

Шевченко набрав у Серії А перші очки на чолі "Дженоа"
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У рамках 14-го туру Серії А клуб Андрія Шевченка "Дженоа" грав на виїзді проти потенційного суперника в боротьбі за виживання "Удінезе" та зумів вирвати нічию – 0:0.

І хоча завойоване очко не змогло зрушити генуезців з небезпечного 18-го місця в турнірній таблиці, Шевченко задоволений діями своїх футболістів.

"Ця нічия багато чого варта, оскільки це був виїзний матч проти міцної команди, яка сильна фізично. Для нас важливий цей результат. Ми створили кілька моментів у другому таймі і добре виглядали, тому я задоволений. Мене влаштовує, як працюють гравці. Вони прийняли мої ідеї", - наводить слова Шевченка Football Italia.

При цьому Шевченко поки що відмовився говорити про прийдешній матч чемпіонату Італії, в якому "Дженоа" прийме на своєму полі "Мілан".

"Я знаю, що ми зіграємо з "Міланом". Але мені потрібно трохи відпочити. Про "Мілан" подумаю завтра. Це будуть особливі емоції, але зараз я просто радий нічиїй", - зазначив екснаставник збірної України.

Додамо, що матч "Дженоа" - "Мілан" відбудеться в середу, 1 грудня.

Огляд матчу "Удінезе" - "Дженоа".

Григорій МухінГригорій Мухін
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