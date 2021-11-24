Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?

Через три місяці після не зовсім зрозумілої історії з непродовженням контракту у збірній, Андрій Шевченко нарешті оголосив про своє нове місце роботи. Шева очолив італійський Дженоа , дев’ятикратного чемпіона країни. Чи стане друге пришестя українця на Апеннінський півострів таким же успішним, як перше?

Фото: EPA/UPG

Для Шевченка «Дженоа», яке в Італії іноді називають «грифонами», – перший клуб у тренерській кар’єрі. До цього він працював лише у національній збірній України – з 2016-го до 2021-го року. Під його керівництвом наша національна команда пробилася на Євро-2020 з першого місця відбіркової групи, а у фінальній його частині дійшла до ¼ фіналу.

Тож це серйозний виклик – і для самого Андрія Миколайовича, і для українського футболу загалом. Адже 45-річний Шева став лише другим українцем, який очолив клуб із ТОП-5 європейських ліг. До нього лише Віктор Скрипник встиг попрацювати із німецьким «Вердером».

Після призначення Шевченка італійські ЗМІ в один голос повідомляли, що клуб може посилитися низкою українських футболістів, з якими тренер працював у збірній. Зокрема, найчастіше називали Миколенка і Шапаренка.

Проте поповнити ряди легіонерів у топ лігах нашим хлопцям найближчим часом, на жаль, не вдасться. Річ у тому, що, за італійським законодавством, можна мати у складі лише двох футболістів із країн, які не входять до Євросоюзу, і наразі цей ліміт уже вичерпано.

Фото: EPA/UPG Новий головний тренер ФК Дженоа Андрій Шевченко (зліва) та власник клубу Джош Вандер, засновник американської інвестиційної компанії 777 Partners, під час його представлення на стадіоні Луїджі Ферраріс в Генуї, Італія, 10 листопада 2021 року.

Проте навряд чи це головна проблема Шевченка. За 12 турів його команда здобула лише одну перемогу, набравши всього 9 очок, тому закономірно посідає своє 18 місце, перебуваючи у зоні вильоту. Тому завдання номер один для нового коуча – збереження прописки у Серії А. І його конче треба виконати, щоб продовжити підйом тренерською кар’єрно драбиною.

Адже для Шевченка «Дженоа», при всій повазі до клубу, аж ніяк не найвища тренерська мрія. Його очевидно манить рідний «Мілан» чи інші клуби, які бодай грають у єврокубках. Тому порятунок такого кризового колективу від вильоту сприйматимуть в Італії як серйозну заявку від молодого та амбіційного тренера, а успіх відкриє йому шлях до більш статусної та іменитої команди.

А важкість місії, зваленої на плечі Шевченка, довів його дебютний матч у новому клубі.

Звичайно, ніхто не очікував, що за такий короткий проміжок часу новий тренер зможе щось кардинально змінити і покращити. Проте було враження, що результат цього матчу ні у кого не викликав особливих сумнівів ще до свого початку. Суперник був просто «з іншої планети» – римська «Рома» (5 місце в чемпіонаті) під керівництвом «особливого» Жозе Мауріньо, який колись поставив хрест на кар’єрі Шевченка як гравця в лондонському «Челсі». Так ще й епідемія травм суттєво знизила потенціал і без того слабшого за суперника «Дженоа». В своєму дебютному матчі Андрій Шевченко не міг розраховувати на ряд гравців основного складу – Фареса, Кайседо, Бані, Кассата, Дестро, Крішето, Максимовича.

Фото: genoacfc.it Під час тренування «Дженоа»

Сам Шевченко заявив, що причина такої череди травм криється у поганій якості тренувальних полів, що здається дикістю, якщо ми говоримо про команду з топ п’яти ліг.

З урахуванням цих факторів поразка з нерозгромним рахунком 0:2, виглядає не так вже й погано. А от на статистику поєдинку краще не дивитися взагалі:

Удари (в площину) – 1(1) : 19(4),

Володіння м’ячем 39%:61%

Подачі з флангу – 14:26

Ключові передачі – 1:14

Успішний дриблінг – 4:11

Виграні єдиноборства – 4:18.

Шевченко вже звично для себе в матчах із сильними суперниками спробував зіграти від оборони, побудувавши середній та низький блок, який справно працював за виключенням останнього відрізку матчу, коли «Рома» і забила обидва м’ячі. Загалом і тактика, і схема (5-3-2), підібрана тренерським штабом, була правильною, за що сам Шевченко і отримав схвальні відгуки від італійської преси. Проте долю цього поєдинку вирішив фактор індивідуальної майстерності гравців. Бо навіть правильно виконуючи настанови Шеви, менш кваліфіковані за опонентів гравці «Дженоа» постійно помилялися тактично, позиційно й навіть технічно, що і призводило до частих провалів і гостроти біля власних воріт.

Фото: EPA/UPG Форвард Роми Фелікс Афена-Гьян забиває перший гол під час матчу «Дженоа» проти «Роми» в Генуї, 21 листопада 2021 року.

Так, після цього матчу здалося, що пацієнт лікаря Шевченка – «Дженоа» – скоріше мертвий ніж живий, і завдання вберегти його від вильоту просто нездійсненне.

Проте занадто драматизувати теж не слід. По-перше, Шевченко ще навіть не встиг нормально попрацювати з колективом і передати гравцям своє бачення гри, а часу на це ще беззаперечно вистачає (до кінця сезону ще 25 матчів).

По-друге, наприкінці вересня клуб змінив власників. Американська інвестиційна компанія 777 Partners придбала 99,9% акцій «Дженоа», і саме нові боси особисто обіцяли виділити Шеві гроші на підсилення під час зимового трансферного вікна. Не варто забувати й про повернення травмованих футболістів. Тому ховати «Дженоа» раніше часу точно не треба, цілком ймовірно Шевченко зі своїм штабом зможе реанімувати «грифонів» і завершити сезон на рятівних 17 чи 18 місцях в таблиці.