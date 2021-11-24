Мірча Луческу може пред'являти претензії лише до своїх підлеглих

У рамках стартового матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" на "Олімпійському" приймало "Баварію" і знову поступилося - 1:2.

У першому таймі гості зусиллями Роберта Левандовскі (14-та хвилина) та Кінгслі Комана (42) забезпечили собі комфортну перевагу – 0:2.

У другому таймі вальяжність футболістів "Баварії" була покарано. На 70-й хвилині кияни зуміли до мінімуму скоротити своє відставання в рахунку - автором першого голу "Динамо" в цьому розіграші ЛЧ став Денис Гармаш, який вийшов на заміну в другому таймі - 1:2.

Зазнавши четвертої поразки поспіль у групі Е, підопічні Мірчі Луческу попрощалися з шансами вийти у плей-оф, а якщо трохи пізніше у матчі "Барселона" – "Бенфіка" португальський клуб зачепить хоча б нічию, то кияни розпрощаються і з мріями на євровесну.

У свою чергу, "Баварія" достроково посіла перше місце у групі.

Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Баварія".