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Президент "Інгульця" Поворознюк озвучив суму утримання клубу

Олександр Поворознюк дав розширене та відверте інтерв'ю.

Президент "Інгульця" Поворознюк озвучив суму утримання клубу
Олександр Поворознюк
Фото: epravda.com.ua

Керівник та засновник Агрофірми "П'ятихатська", земельний фонд якої становить 20 тис га, президент футбольного клубу УПЛ "Інгулець" Олександр Поворознюк в ексклюзивному інтерв'ю "Економічній правді", зокрема, торкнувся теми футболу та розповів, скільки йому обходиться утримання команди.

"Десь 3 млн доларів на рік", - відверто заявив президент клубу.

При цьому Поворознюк відповів на запитання, чи дає йому статус власника клубу высшего футбольного дивизиона Украины можливість виходу у вищу лігу бізнесменів.

"Мені абсолютно байдужі всі ці знайомства, я роблю все, від чого отримую кайф. І все. Тепер про те, скільки трачу на футбол. Якби воно було збитковим для мене, якби я за рік заробляв менше, ніж витрачаю, я цим би не займався", - додав президент "Інгульця".

Додамо, що після першого кола "Інгулець" йде на 14-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі лише 10 очок. І над клубом нависла реальна загроза боротьби за виживання на фініші чемпіонату.

Григорій МухінГригорій Мухін
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